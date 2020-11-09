فريق من الخدمات الطبية يجري عملية نادرة لمصابة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي جراحي من مستشفى الأمير هاشم بن الحسين العسكري في مدينة الزرقاء، الاسبوع الماضي، عملية " ثقب حاد بالأمعاء " لمريضة ثلاثينية مصابة بفيروس كورونا.
وبين رئيس الفريق الطبي الرائد الطبيب فارس المعايطة بان المريضة كانت تعاني من ألم حاد في البطن اضافة لارتفاع بدرجات الحرارة والسعال الجاف .
واضاف انه بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية حسب بروتوكول الخدمات الطبية الملكية بالتعامل مع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا، وفحص المريضة تبين وجود ثقب حاد بمنطقة الإثنى عشر في البطن بالاضافة لاصابة المريضة بفيروس كورونا.
واكد العميد الطبيب أمجد جميعان مدير مستشفى الأمير هاشم بن الحسين العسكري ان هذه العملية اجريت ضمن بروتوكولات الخدمات الطبية الملكية الوقائية المعروفة والمتبعة في اقسام العمليات لضمان الوقاية الشخصية للفريق الجراحي.