الإثنين 09-11-2020
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الإثنين، 09-11-2020 01:13 ص

فريق من الخدمات الطبية يجري عملية نادرة لمصابة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي جراحي من مستشفى الأمير هاشم بن الحسين العسكري في مدينة الزرقاء، الاسبوع الماضي، عملية " ثقب حاد بالأمعاء " لمريضة ثلاثينية مصابة بفيروس كورونا. 

وبين رئيس الفريق الطبي الرائد الطبيب فارس المعايطة بان المريضة كانت تعاني من ألم حاد في البطن اضافة لارتفاع بدرجات الحرارة والسعال الجاف .

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واضاف انه بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية حسب بروتوكول الخدمات الطبية الملكية بالتعامل مع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا، وفحص المريضة تبين وجود ثقب حاد بمنطقة الإثنى عشر في البطن بالاضافة لاصابة المريضة بفيروس كورونا.

واكد العميد الطبيب أمجد جميعان مدير مستشفى الأمير هاشم بن الحسين العسكري ان هذه العملية اجريت ضمن بروتوكولات الخدمات الطبية الملكية الوقائية المعروفة والمتبعة في اقسام العمليات لضمان الوقاية الشخصية للفريق الجراحي.


 




 

 


 

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