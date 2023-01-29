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الأحد، 29-01-2023 11:39 م

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الاثنين، لغايات الصيانة السنوية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً، ويشمل مناطق السليخات والقرن ومصنع فوغل وتموين القرن ومضخة السليخات والدوريات الخارجية ومزارع سعيد الصغير وصبيح الترابين وسرية غور الوهادنة.

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