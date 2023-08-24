فصل الكهرباء عن مناطق في الكرك يومي الأحد والثلاثاء القادمين - أسماء المناطق

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الخميس، عن مواعيد الفصل المبرمج للتيار الكهربائي في محافظة الكرك. اضافة اعلان





وأوضحت في بيانها، أن يوم الأحد القادم سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي السيل لغايات تركيب محطة جديدة إضافة إلى عمل صيانة على الشبكة.



وأشارت إلى أن المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي، هي ( بردا، بذان، موميا، سمرا، البقيع ومحطة تنقية السيل) وسوف يستمر الفصل من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 4:00 مساءً.



وبينت أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الحوية يوم الثلاثاء القادم للقيام بأعمال صيانة على الخط، إضافة إلى زراعة عمود متوسط، وستتأثر بذلك الفصل (منطقة العراق ) فيما يستمر الفصل من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 4:00 مساءً.



وأعلنت كذلك الشركة عن فصل التيار الكهربائي يوم الثلاثاء القادم عن مغذي دمنة والياروت محطة القصر لغايات القيام بأعمال صيانة داخل المحطة، ويتأثر بهذا الفصل بلدتي (دمنه والياروت وبعض الأحياء الغربية من منطقة القصر) ويستمر الفصل من الساعة 11:00 صباحًا وحتى 3:00 مساءً.

