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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا

الأحد، 14-05-2023 04:11 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في إربد غدا الإثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن الفصل المبرمج سيشمل مناطق، جنوب شارع أبو راشد والصريح - حي الروضة، وحي الرحيل، والحي الغربي، والمشتركين المجاورين لصالة السفير والتي سبكون فيها الفصل من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصرا.


كما سيشمل الفصل منطقة ايدون - جنوب قصر العوادين والتي سيكون فيها الفصل من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الرابعة عصرا.


 




 

 


 

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