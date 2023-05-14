فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في إربد غدا الإثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن الفصل المبرمج سيشمل مناطق، جنوب شارع أبو راشد والصريح - حي الروضة، وحي الرحيل، والحي الغربي، والمشتركين المجاورين لصالة السفير والتي سبكون فيها الفصل من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصرا.



كما سيشمل الفصل منطقة ايدون - جنوب قصر العوادين والتي سيكون فيها الفصل من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الرابعة عصرا.