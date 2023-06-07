فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غداً

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي إربد والمفرق، يوم غد الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.



وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل بمدينة إربد مناطق: النصر، وحي حنينا، وشوارع زيد بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله وحضرموت وموسى جمعة، وسيكون الفصل فيها من الساعة 8 صباحا ولغاية 3 عصرا.



كما سيشمل الفصل مناطق: غرب مستشفى الراهبات في ايدون، وشمال سوبر ماركت أم كي من الساعة 10 صباحا ولغاية 12 ظهرا، إلى جانب مناطق: كفر أسد، وصيدور، وحي العساسلة بكفر اسد، وريف سيفين، ووادي كفر أسد، من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 5 مساءً.



وبينت الشركة، أن الفصل سيشمل بمحافظة المفرق: بلدة السعيدية، والأحياء الغربية من العاقب وسيكون الفصل فيها من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3 عصراً.

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