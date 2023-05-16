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الثلاثاء، 16-05-2023 05:35 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق غداً - اسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي إربد والمفرق يوم غد الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل في محافظة إربد، المجاورين لمدرسة حي التركمان الأساسية من الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء، إضافة إلى مناطق حوفا المزار، وحبكا، والمزار ووادي جروان، والتي سيمتد فيها الفصل من التاسعة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساء.

وبينت الشركة أن الفصل سيشمل في محافظة المفرق، مناطق، الأكيدر والسويلمة وطريق حدود جابر، من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء، فيما سيجري الفصل عن مخيم الزعتري بالكامل من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء.

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