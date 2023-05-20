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السبت، 20-05-2023 06:17 م

فصل التيار الكهربائي من 9 صباحا - 4 مساءً عن مناطق غداً - اسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة اربد يوم غد الأحد ، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل في مدينة اربد مناطق : شارع الموصل ومنطقة الرابية / حي الافراح وشوارع بيروت والقنيطرة وطرابلس والعقبة والمجاورين لمدرسة نور المجد الإسلامية وأسواق أرز لبنان، والتي ستكون فيها مدة الفصل من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية ظهراً .

كما سيشمل الفصل في لواء الكورة مناطق : تُبنة وخربة الرقة وطريق زوبيا - تبنة ، من الساعة 9 صباحا ولغاية 4 مساءً .

وبينت أن الفصل سيشمل في لواء الرمثا المجاورين لشوارع بدر والعناب والقاضي الياس وأسامة بن زيد والرشيد ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب اضافة للمجاورين لمسجد ارشيد الزعبي وأحياء المسرة ودبة النمر وحي مسجد عمر المختار ، والتي سيكون فيها الفصل من الساعة 9 صباحا ولغاية 30ر3 عصراً .

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