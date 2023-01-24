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الثلاثاء، 24-01-2023 12:15 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظة اربد غداً الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل منطقة غرب البلد في الحصن وإسكان المهندسين والتي سيكون الفصل فيها من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراَ، فيما سيمتد في مناطق لواء الطيبة (مخربا وزبدا الوسطية و دير السعنة/ طريق الكورة) من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.


ولفتت إلى شمول الفصل المبرمج لبعض أحياء ومناطق البارحة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثالثة عصراً، كما سيشمل مناطق: تجمع شرق حوارة ومدينة الشاحنات وتجمع مثلث الكوكا كولا وحي الطوال الشرقي والصريح / طريق الرمثا، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً.


 




 

 


 

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