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السبت، 11-02-2023 02:38 م

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بمحافظات الشمال غداً - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غدا الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيشمل في محافظة المفرق مناطق، حي الروضة وحي الناصرية وطريق بغداد مقابل بوابة المخيم ، والتي ستمتد فيها فترة الفصل من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الرابعة مساء .

وبينت أن الفصل بمحافظة جرش سيشمل منطقتي هامتا وعليمون جنوب البلد، وسيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحا ولغاية الثالثة والنصف عصرا، فيما سيشمل بمحافظة عجلون مناطق، ثغرة زبيد/طريق راجب ، وطريف بلاص بجانب معصرة البلدية، وسيمتد من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصرا .

 




 

 


 

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