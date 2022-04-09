فعاليات رمضانية منوعة في عجلون تستقطب آلاف المواطنين

الوكيل الاخباري - ساهمت برامج وأنشطة متنوعة رمضانية أطلقتها مديرية ثقافة عجلون في قاعة معسكر الحسين للشباب منذ بداية الشهر الفضيل في تفعيل الحراك الثقافي والترويجي في المحافظة.

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وشهدت الليالي الرمضانية حضورا جيدا من قبل ابناء المحافظة في اسبوعها الاول إذ استقطبت أكثر من 10 آلاف زائر خلال أسبوعها الأول.



وأكد مدير ثقافة عجلون سامر فريحات، أهمية مثل هذه الأنشطة والليالي الرمضانية في تعزيز التكافل الاجتماعي بين ابناء المجتمع الواحد ومساعدة الجمعيات الخيرية في عرض منتجاتها ومشاركة المواطنين فرحتهم بليالي رمضان المبارك.



وأشار الى دور وسائل الإعلام الكبير في تغطية الفعاليات بشكل مستمر وأهميته في مساندة جهود الجهات المنظمة لليالي الرمضانية وتحفيز المواطنين والعائلات على الحضور والمشاركة، مبينا أن الأمسيات الرمضانية التي ستستمر طيلة ايام الشهر الفضيل، تتناسب مع جميع شرائح المجتمع بمختلف أذواقها، وتشتمل على برامج كرنفالية للأطفال والعائلة، وألعاب شعبية، وفعاليات فلكلورية، وانشاد ديني، وشعر ومسرح الكبار والأطفال، وألعاب خفة وبازارات متنوعة.

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