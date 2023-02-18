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السبت، 18-02-2023 03:53 م

فعالية توعوية بالزرقاء ضمن حملة الأردن يتحدى السرطان

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الوكيل الإخباري - نظمت مؤسسة الحسين للسرطان، اليوم السبت، بقاعة مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، فعالية توعوية، ضمن حملة الأردن يتحدى السرطان.

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وقال مدير الثقافة أيمن عرار، إن إقامة هذه الفعالية في المركز الثقافي محاولة لتخطي الطرق التقليدية في توعية الناس بمرض السرطان، وتعريفهم بأنماط غذائية صحية ملائمة للوقاية من هذا المرض.


وأضاف خلال رعايته الفعالية، أن مديرية ثقافة الزرقاء وقاعات المركز الثقافي ستكون مفتوحة لتنفيذ أية مبادرة توعوية هادفة، مشيرا إلى أن المديرية تحرص على تحقيق التشاركية وتفعيل التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع، بما يعود بالفائدة وينعكس إيجاباً لتحقيق أهداف وزارة الثقافة بزيادة الوعي والوصول إلى سلوكيات إيجابية.

 

من جانبها، أكدت رئيس دائرة كسب التأييد والعلاقات الحكومية في مؤسسة الحسين للسرطان رنا غفري، أهمية تكاتف جهود جميع المؤسسات الرسمية والشعبية، لتحقيق أهداف حملة "الأردن يتحدى السرطان"، للوصول إلى حياة صحية والابتعاد عن سلوكات غذائية خاطئة تعتبر من مسببات السرطان.


وأشارت غفري إلى تسجيل 7 آلاف إصابة جديدة بالسرطان سنوياً في الأردن، ما يستدعي وقفة وطنية لتغيير نمط الحياة الغذائي والاهتمام بممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين مسببات مرض السرطان.


بينما بنيت المثقف الصحي بالمؤسسة ديما أبو عبيد، أهمية تفعيل مفهوم الوقاية من مرض السرطان، مشيرة إلى إعداد وتدريب فريق شبابي لزيادة الوعي ضد الأمراض غير السارية خاصة السرطان.


وحضر الفعالية مدير التنمية الاجتماعية في الزرقاء عمر الروسان، والدكتور سيف الزيود من مديرية صحة الزرقاء ورئيس مجلس التطوير التربوي بالزرقاء عامر الوظائفي، وضابط ارتباط المثقفين للمؤسسة بالزرقاء إسراء الجمل.


واشتملت الفعالية، التي أدارها الكاتب عقل قدح، على فقرة غنائية قدمها طلاب جمعية حمام المدينة بالزرقاء، ومسابقة لإعداد الطبق الصحي، كما افتتح مدير الثقافة بازاراً خيرياً على هامش الفعالية التوعوية.

 

 




 

 


 

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