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الخميس، 14-04-2022 04:56 م

فقرة الأطفال الأكثر حضورا في فعاليات رمضانيات عمان

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الوكيل الإخباري - تحظى فقرة الأطفال، ضمن فعاليات برنامج "رمضانيات" في عمان، والذي انطلق منذ بداية شهر رمضان الفضيل أسوة بجميع محافظات المملكة، بالحضور والتفاعل الأكبر من خلال مصاحبة الأسر لأطفالها وفي ظل محدودية الحضور بشكل عام.

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واشتملت فقرة الأطفال، مساء أمس الأربعاء، ضمن فعاليات "رمضانيات" التي قدمتها الإعلامية سمر الغرايبة وتقام في مدينة الحسين للشباب من جهة البوابة رقم (3)، على عروض وألعاب بهلوانية للمهرجين والشخصيات الكرتونية، بمصاحبة الموسيقى والغناء الذي تفاعل معه الأطفال بشكل كبير رغم أن الأغاني كانت ناطقة باللغة الإنجليزية.


كما قدمت الشخصيات الكرتونية مشهداً مسرحياً تفاعلياً يحمل مضامين تربوية للأطفال تتعلق بأهمية ممارسة الرياضة والابتعاد عن المأكولات الضارة.


وفي الفقرات الفنية للكبار والأسرة، قدم الفنان سليمان عبود عددا من أغاني الموروث الشعبي والغنائي الأردني ومنها "تلعب بقلبي وأنا اطيعك" و"مرعية يا البنت" و"ع العين موليتين" و"يا ساري سار الليل" و"وين ع رام الله"، ومن الأغاني الوطنية الأردنية ومنها "يا بيرقنا العالي" و"حنا كبار البلد" و(مدلي) من أغاني الفنان عمر العبداللات.

 

كما قدم عددا من أغاني الموروث في بلاد الشام والعراق ومنها "يا ابو ردين" و"تشوبي".


كما شارك في فعاليات أمسالأربعاء الفنان عادل الحاج الذي قدم عددا من الأغاني الطربية ومنها "ابعت لي جواب" و"يا طيرة طيري يا حمامة"، و"يا مال الشام".


وتعد "رمضانيات" فرصة لإعادة إحياء الطقوس الرمضانية المعتادة في المجتمع، وبث أجواء الفرح والتسلية بين العائلات والشباب والأطفال، من خلال فعاليات مجانية تنظمها وزارات الشباب، والثقافة، والتنمية الاجتماعية، والسياحة والآثار، والاقتصاد الرقمي والريادة، تستهدف جميع الفئات العمرية.


وكانت شهدت فعاليات، مساء يوم الاثنين الماضي، على وصلات غنائية، قدمها الفنان سليم العياصرة، وفقرات وعرض مسرحي للأطفال، فيما اشتملت فعاليات مساء الثلاثاء الماضي على وصلات غنائية للفنان عامر محمد وعرض مسرحي بعنوان "دحبرها" للفنان حسين طبيشات.

 

وتشتمل فعاليات مساء اليوم الخميس من برنامج "رمضانيات" على حفل غنائي وأناشيد دينية تقدمها فرقة الأخوة كيوان، وعرض مسرحي للكبار بعنوان: "ليلة حظر" للمخرج حكيم حرب، وعرض من الفنون الشعبية الفلكلورية الراقصة تقدمه فرقة أمانة عمان الكبرى، علاوة على تواصل فعاليات عروض البازار الذي تشارك فيه جمعيات إنتاجية وتطوعية وصناع الحرف اليدوية والتقليدية، وكذلك الألعاب الشعبية ومرافق العاب الأطفال.

 




 

 


 

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