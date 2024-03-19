فيديو- الدويري يطل من جديد ويتحدث عن موعد عودته لشاشة الجزيرة

الوكيل الاخباري - طمأن المحلل العسكري والخبير الإستراتيجي اللواء فايز الدويري متابعيه ومحبيه على صحته وأنه تعافى بعد تعرضه لوعكة صحية منعته من الظهور عبر شاشة الجزيرة .

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وقال الدويري في مقطع مصور نشر عبر منصة إكس "الحمدلله إنه عارض صحي ولا اعتقد ان له علاقة بالضغوطات القائمة".



وختم أنه تعرض " لانسداد الشريان التاجي بنسبة 100% وإجراء قسطرة ووضع 3 شبكات"، مؤكدا أنه سيعود قريباً عبر قناة الجزيرة لتحليل واقع الحرب الإبادية على قطاع غزة.