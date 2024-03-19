فيديو- الدويري يطل من جديد ويتحدث عن موعد عودته لشاشة الجزيرة

الوكيل الاخباري - طمأن المحلل العسكري والخبير الإستراتيجي اللواء فايز الدويري متابعيه ومحبيه على صحته وأنه تعافى بعد تعرضه لوعكة صحية منعته من الظهور عبر شاشة الجزيرة .
وقال الدويري في مقطع مصور نشر عبر منصة إكس "الحمدلله إنه عارض صحي ولا اعتقد ان له علاقة بالضغوطات القائمة".
وختم أنه تعرض " لانسداد الشريان التاجي بنسبة 100% وإجراء قسطرة ووضع 3 شبكات"، مؤكدا أنه سيعود قريباً عبر قناة الجزيرة لتحليل واقع الحرب الإبادية على قطاع غزة.
كما وعدناكم سيادة اللواء يحييكم 🔻 pic.twitter.com/2RK552X3UQ— خلف مروح العظامات (@khalaf_murwih) March 18, 2024