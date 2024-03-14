الصفدي: الأردن سيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عبر كل السبل الممكنة

الوكيل الاخباري -

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حذّر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستعر ورفض إسرائيل إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى أكثر من 2.3 مليون فلسطيني يواجهون المجاعة في غزة.وأكد الصفدي، خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا ) فيليب لازاريني‬⁩ ومع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة‬⁩ وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة‬⁩ سيغريد كاغ‬⁩، أن منع إسرائيل دخول الدواء والغذاء إلى غزة جريمة حرب لا يزل رد فعل المجتمع الدولي عليها عاجزاً.وقال الصفدي إن إسرائيل تستعمل الغذاء والدواء سلاحاً ضد الفلسطينيين في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يواجهه صمت دولي لا يمكن قبوله ويقوض صدقية القانون الدولي.وقال الصفدي أن الأردن سيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عبر كل السبل الممكنة وبما في ذلك الانزالات الجوية وسيلة استثنائية في مواجهة ظروف غير إنسانية تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.واتفق الصفدي والمسؤولَين الأمميَّين على أنه لا بديل عن فتح كل نقاط المعابر البرية أمام المساعدات سبيلاً لتلبية احتياجات مجتمع كامل دمرته إسرائيل، وأن كل وسائل إدخال المساعدات الأخرى غير كافية.وقال الصفدي إن إسرائيل تتحدى القانون الدولي والمجتمع الدولي بإجراءاتها المستهدفة تجويع الفلسطينيين والتي أوجدت كارثة إنسانية غير مسبوقة يموت خلالها الأطفال عطشاً وجوعاً.وحذر الصفدي من تبعات استمرار فشل المجتمع الدولي إلزام إسرائيل وقف جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، وبما في ذلك تعطيل عمل المنظمات الدولية ومنع توزيع القليل من المساعدات التي تدخل غزة.وأكد الصفدي أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا أو استبداله، وشدد على أن لا جهة أخرى قادرة على القيام بالدور الذي تقوم به الوكالة في غزة.