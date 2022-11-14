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الإثنين، 14-11-2022 11:14 ص

فيديو - تشييع جثمان أردني توفي بإطلاق نار في أميركا

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
شيع جمع من ابناء الجالية الاردنية في امريكا جثمان الشاب الاردني الذي قتل داخل محطة محروقات بإطلاق نار في ولاية لويزيانا الأمريكية .


وقال أحد الأردنيين المقيمين بأمريكا في مقطع فيديو وصل "الوكيل الإخباري" أثناء تشييع الجثمان إن الجالية الأردنية لبت النداء وشاركت في التشييع والجنازة .


وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت عن مقتل أردني في ولاية لويزيانا على يد شخص ذو أسبقيات وأن السلطات الأمريكية ألقت القبض عليه فور وقوع الجريمة .


وفي التفاصيل التي نقلتها محطة تلفزة أمريكية - وترجمها موقع الوكيل الاخباري - ان الشاب يبلغ من العمر 45 عاما وكان يعمل في محطة محروقات ولديه 6 أطفال يعيشون في الأردن وقام بزيارتهم قبل 3 أسابيع من مقتله ".

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أكدت أنها تتابع مع السفارة في أمريكا حادثة مقتل مواطن أردني في ولاية لويزيانا.

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