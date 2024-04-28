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الأحد، 28-04-2024 11:52 ص

كناكرية: موجودات استثمار الضمان تخطت 15 مليار دينار العام الحالي

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الوكيل الإخباري- تخطت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 15 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، بحسب رئيسه الدكتور عز الدين كناكرية.اضافة اعلان


وقال كناكرية في بيان اليوم الأحد، إن الصندوق حقق دخلا من الأدوات الاستثمارية المختلفة بلغ 216 مليون دينار مقارنة مع 205 ملايين دينار للفترة المماثلة من العام السابق وبارتفاع مقداره 11 مليون دينار.

وتحقق هذا الدخل بشكل رئيس من أرباح محفظة السندات بقيمة 130 مليون دينار، ومحفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 34 مليون دينار، بالإضافة إلى 43 مليون دينار من التوزيعات النقدية للشركات التي عقدت اجتماعات هيئاتها العامة خلال الربع الأول من هذا العام.

وأشار الى أنه من المتوقع أن تبلغ كامل حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن نتائج أعمال الشركات لعام 2023 حوالي 160 مليون دينار، وهي أعلى توزيعات نقدية منذ تأسيس الصندوق.

 




 

 


 

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