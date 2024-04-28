670 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي في اربد

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأحد، 1043 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 670 طنا ، و105 طن فواكه، و37 طنا من الورقيات، و31 طنا ما بين الفواكه والخضار، و200 طن من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 13-20 قرشا، والبصل الناشف 17-45 قرشا، والثوم 125-225 قرشا، والبطاطا 35-55 قرشا، والبندورة 15-25 قرشا، والخيار 10-18 قرشا، والزهرة 15-28 قرشا، والبطيخ 15-25 قرشا، والشمام 20-45 قرشا.