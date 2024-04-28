"من رحم المعاناة يولد الإبداع" .. فنان غزي يصنع الدمى للأطفال من علب الصفيح

الوكيل الإخباري- عمل الفنان التشكيلي الفلسطيني مهدي كريرة على صنع الدُمى من علب الصفيح لرسم البسمة على شفاه الأطفال النازحين في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء الحرب المستعرة على القطاع لأكثر من 200 يوم .



وفي حديثه لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تحدث كريرة عن هذا الفن والغرض الإنساني الذي يختزنه، كما يتضمن التقرير التالي:

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