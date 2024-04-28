الأحد 28-04-2024
الوكيل الاخباري
 

كازاخستان تنفي بيعها مقاتلات خارجة عن الخدمة لأوكرانيا

عباس: أخشى أن تتجه إسرائيل إلى الضفة لترحيل أهلها نحو الأردن

الملكة: كل عام وأغلى رجوة بخير

670 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي في اربد

كناكرية: موجودات استثمار الضمان تخطت 15 مليار دينار العام الحالي

"من رحم المعاناة يولد الإبداع" .. فنان غزي يصنع الدمى للأطفال من علب الصفيح

بينهم فتاة وطفلان .. الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

البنك المركزي: أفضل وقت للادخار هو الآن

خليل الحاج توفيق رئيسا لنقابة تجار المواد الغذائية لدورة جديدة

الأرصاد: عودة درجات الحرارة إلى طبيعتها في المملكة الأربعاء

الأحد، 28-04-2024 11:49 ص

"من رحم المعاناة يولد الإبداع" .. فنان غزي يصنع الدمى للأطفال من علب الصفيح

111


الوكيل الإخباري- عمل الفنان التشكيلي الفلسطيني مهدي كريرة على صنع الدُمى من علب الصفيح لرسم البسمة على شفاه الأطفال النازحين في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء الحرب المستعرة على القطاع لأكثر من 200 يوم .

وفي حديثه لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تحدث كريرة عن هذا الفن والغرض الإنساني الذي يختزنه، كما يتضمن التقرير التالي:

اضافة اعلان

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
لا

عباس: أخشى أن تتجه إسرائيل إلى الضفة لترحيل أهلها نحو الأردن

zpWKD

بينهم فتاة وطفلان .. الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

AP23329818378992

"اطلاق سراح أسرى مقابل تهدئة طويلة الأمد" .. الكشف عن مقترح لهدنة جديدة في غزة

main_image662deb7184bb2

لبيد: "لو كنت رئيسا للوزراء لرفضت عملية في رفح مقابل إعادة المختطفين"

730223e9ddbb04b40e2d2013dccd1e05

الاحتلال يعتقل فتاة من دير الحطب شرق نابلس

2024_04_25_10_01_27

في اليوم السادس لعيد الفصح اليهودي .. 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
5666565

منظمة الصحة العالمية تكشف تطورات الواقع الصحي في غزة

شهداء٤

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر خلال 24 ساعة

٣٣٣

المقاومة: 4 محددات لنجاح أي مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل

main_image66074ddbd99fe

الاحتلال يعترف بجريمة جديدة بغزة

c8c905d60f4ffc8f78df30f09e935cca

نتنياهو يواجه تغيّرا في موقف وزراء الليكود بشأن صفقة التبادل

main_image6607284eb0c19

واشنطن بوست: مسؤولون أميركيون ينجحون في تأخير اجتياح رفح