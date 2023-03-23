في الأول من رمضان .. ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار بالسوق المركزي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

ارتفعت أسعار بعض أصناف الخضار بشكل متفاوت من 8 قروش وإلى نصف دينار للكيلو الواحد في السوق المركزي اليوم الخميس في أول أيام شهر رمضان منها "الخيار ، كوسا ،بطاطا ، بصل، باذنجان، جزر، الثوم، ملفوف ".

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 4005.522 طن، توزعت على 2652.925 طن خضار، 1088 طن فواكه، و 264.116 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 313.568 طن خضار وفواكه.



من جانبه أكد مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة أن ارتفاع بعض أسعار أصناف من الخضار طفيفة ولا تعد ارتفاعات كبيرة .

وأضاف اليوم لـ"الوكيل الإخباري" أن الارتفاع ناتج عن زيادة الطلب على الخضار مع بداية شهر رمضان.



وتوقع الشخانبة خلال الأيام القليلة القادمة أن تعود أسعار الخضار إلى استقرارها .



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، الفلفل الحلو (الفليفلة) من 50 إلى 80 قرش ، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 40 إلى 48 قرش، بطاطا من 25 إلى 35 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 65 إلى 90 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 15 إلى 25 قرشاً ، الجزر من 30 إلى 40 قرشاً ، الملفوف من 5 إلى 12قرشاً ، فلفل حار من 50 إلى 90 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة اليوم الخميس:



