قاضي القضاة يفتتح المبنى الجديد لمحكمة الطفيلة الإبتدائية

الوكيل الاخباري - افتتح سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة اليوم الثلاثاء، المبنى الجديد لمحكمة الطفيلة الإبتدائية الشرعية، بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي سماحة الشيخ كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية فضيلة الدكتور سميح الزعبي.

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ويضم المبنى الجديد، مجموعة من الأقسام الخاصة بالقضايا والتوثيقات والتنفيذ، ومكتب النيابة العامة الشرعية، ومكتب الإصلاح والتوفيق الأسري.



وقال الربطة، إن الانتقال إلى المجمع الجديد في مبنى بلدية الطفيلة الكبرى وسط مدينة الطفيلة ، جاء إنفاذاً لخطة دائرة قاضي القضاة الاستراتيجية المتمثلة بتوفير بيئة عمل متطورة وداعمة للقضاء الشرعي، وتحسين وتجويد بيئة التقاضي، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الخدمة الفضلى للمواطنين.