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الأحد، 11-07-2021 06:50 م

قاضي القضاة يلتقي الأمين العام لمجمع الفقه الاسلامي

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الوكيل الاخباري - بحث سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المجمع ودائرة قاضي القضاة، والمؤسسات الدينية في الأردن.اضافة اعلان


كما جرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، ومدير المحاكم الشرعية، الشيخ سعود السلامين، بحث كيفية الاستفادة من مخرجات المجمع وبحوثه ونتائج دراساته العلمية.

وقدم قاضي القضاة شرحاً موجزاً عن الدائرة، والجهد التشريعي الذي بذل في قانون الأحوال الشخصية الأردني، والذي يمكن الإفادة من أحكامه، التي راعت ثوابت الشريعة ومقاصدها، ومقتضيات العصر وتطور الحياة. 

 




 

 


 

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