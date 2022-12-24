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السبت، 24-12-2022 10:57 ص

قرابة 12.5 ألف شكوى تلقتها منصة حماية الخاصة بالشكاوى العمالية خلال 2022

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الوكيل الاخباري- بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها منصة "حماية" الخاصة باستقبال الشكاوى العمالية نحو 12.5 ألف شكوى خلال العام الحالي، وفق مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي السبت.اضافة اعلان


وقال النجداوي، إن "في العام 2022، عدد الشكاوى العمالية بلغ تقريبا 12.5 ألف شكوى لغاية تاريخه بمعدل ألف شكوى في الشهر"، مشيرا إلى أن معظم الشكاوى العمالية تتركز في عمّان على مديريتين أساسيتين هما مديرية تفتيش عمان الأولى والثانية.

"تتركز معظم الشكاوى العمالية على عدة محاور قانونية منها عدم دفع الأجور في موعدها المحدد ... وفي بعض القطاعات دعم دفع الحد الأدنى للأجر" وذلك إنهاء الخدمات، بحسب النجداوي.

تحدثت وزارة العمل، عن تطوير منصة "حماية" الخاصة باستقبال الشكاوى العمالية، إضافة لشكاوى العاملين في المنازل، لتشمل 10 لغات في "الربع الأول من العام المقبل"، على ما أكد النجداوي.

 




 

 


 

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