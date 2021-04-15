قرارات حكومية لعودة الحياة الى طبيعتها في العقبة

الوكيل الاخباري

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- اعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأنه تقرر خلال الايام القليلة القادمة اعادة العمل لمعبر جنوب (وادي عربة) أمام حركة السياح الاجانب القادمين للعقبة وضمن الاشتراطات والإجراءات الصحية المعتمدة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة وخصوصا الصحية .واضافت السلطة ان حركة النقل البحري ستعود لتمارس نشاطها المعتاد لعمليات النقل لكل من الركاب والبضائع بين خط العقبة - نويبع وبالعكس ضمن الاشتراطات والإجراءات الصحية المعتمدة بالتنسيق مع وزارة الصحة .وبينت ايضا ان حركة نقل البضائع عبر الشاحنات ستعود للعمل بين الاردن والسعودية وباتجاه واحد عبر حدود الدرة كالمعتاد وضمن الاشتراطات والإجراءات الصحية المقرة والمتفق عليها .ونوهت السلطة ان هذه القرارات ستعمل على إعادة الحياة السياحية و الاقتصادية والتجارية في العقبة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ورفد الاقتصاد الوطني وهذا الأمر يحتاج للمسارعة من كافة القطاعات الحكومية والخاصة لاخذ المطعوم ضد فايروس كورونا لتصبح العقبة منطقة منطقة خضراء آمنة من هذا الوباء.