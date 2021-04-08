الخميس 08-04-2021
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الخميس، 08-04-2021 10:48 م

خطة متكاملة لإعطاء اللقاح المضاد للفيروس لسكان وزائري العقبة

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الوكيل الاخباري  - أفاد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف بخيت، الخميس، بـ "تقديم خطة متكاملة" للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لسكان وزائري محافظة العقبة.
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جاء ذلك، خلال اجتماع بخيت مع لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية بحضور ممثلين عن قطاعي السياحة والنقل في مدينة العقبة.

وأكد بخيت، أن سلطة منطقة العقبة "أعدت خطة متكاملة لتلقي المطاعيم بالتعاون مع الجهات المعنية وقدمتها إلى مركز إدارة الأزمات ليصار إلى الموافقة عليها".

ولفت النظر إلى أن "السلطة تنتظر وصول من 25 إلى 50 ألف مطعوم سيتم استخدامها في حملة تطعيم عامة لسكان وزوار مدينة العقبة هدفها حماية مجتمعية تساعد صاحب القرار في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وفتح القطاعات المختلفة".

 




 

 


 

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