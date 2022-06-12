قرارات صادرة عن وزير الأوقاف للتخفيف على المواطنين

الوكيل الاخباري - قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الحج، الدكتور محمد الخلايلة، تأجيل قسط شهر حزيران 2022 م لجميع أقساط تمويلات الأفراد في الصندوق ولجميع المنتجات التمويلية المعمول بها دون أن يترتب عليهم أي مبالغ إضافية لقاء ذلك .



كما قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف النقدي، الدكتور محمد الخلايلة، تأجيل قسط شهر حزيران 2022م لجميع أقساط تمويلات الأفراد في الصندوق ولجميع المنتجات التمويلية المعمول بها دون أن يترتب عليهم أي مبالغ إضافية لقاء ذلك.



ويأتي هذا القرار تخفيفا على المواطن والتزاما بدور الصندوق ورسالته ومسؤوليته الاجتماعية .

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