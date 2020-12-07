الإثنين 07-12-2020
الوكيل الاخباري

الأردن سيزود العراق بالكهرباء في 2022

الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً

قرار أممي يؤكد على الموقف الأردني من مدينة القدس القديمة وأسوارها

لجنة تقييم الوضع الوبائي تحذّر من هذا الأمر

75 وفاة بكورونا في المغرب و11 بالجزائر

بريطانيا: 189 وفاة و14718 إصابة جديدة بكورونا

توجه لإعادة فتح المدارس والجامعات بالاردن

تعليق الدوام في مركز وزارة الأشغال غداً

المباشرة بإعادة تأهيل وتوسعة طريق مغير السرحان السويلمة

بيان هام من وزارة الصحة

الإثنين، 07-12-2020 09:50 م

قرار أممي يؤكد على الموقف الأردني من مدينة القدس القديمة وأسوارها

1


الوكيل الاخباري - أقرت لجنة الشؤون الخارجية التابعة للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم (٢١٠) اليوم بالإجماع قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها.
اضافة اعلان

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أن تبني هذا القرار الهام جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية بالتنسيق مع الاشقاء في دولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.

وأوضح الفايز أن القرار وملحقيه يؤكد على جميع عناصر الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأن القرار وملحقيه أعاد التأكيد على رفض الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في هذه الأماكن التاريخية، كما يطالب القرار إسرائيل وقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وفي البلدة القديمة للقدس واسوارها. كما يؤكد القرار وملحقيه بطلان جميع الاجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، كما يعيد التأكيد على قرارات (اليونسكو) الثمانية عشر الخاصة بالقدس والتي عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة بالإحتلال، في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكافة الأعمال غير القانونية والمدانة في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي. 

وأشار تقرير المديرة العامة لليونيسكو الذي قدمته لهذه الدورة إلى الرسائل التي وجهتها المملكة ودولة فلسطين إلى المنظمة بخصوص الانتهاكات في البلدة القديمة. 

كما يطالب القرار أيضاً ضرورة الإسراع في تعيين ممثل دائم للمديرية العامة في البلدة القديمة للقدس لرصد كافة الإجراءات ضمن اختصاصات المنظمة، ويدعو أيضاً لإرسال بعثة الرصد التفاعلي من (اليونسكو) إلى القدس لرصد جميع الإنتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
397502_1_1607366301

الأردن سيزود العراق بالكهرباء في 2022

5

الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً

1220206171034608308964

لجنة تقييم الوضع الوبائي تحذّر من هذا الأمر

1020196163223545438710

توجه لإعادة فتح المدارس والجامعات بالاردن

99

تعليق الدوام في مركز وزارة الأشغال غداً

5

المباشرة بإعادة تأهيل وتوسعة طريق مغير السرحان السويلمة

أخبار متعلقة
image

الحكومة تتابع وفاة سيدة اردنية في حادث اليم بالكويت

359f2591-e2c1-41a0-ab65-b26bf8053ba4

المملكة تدين اغتيال العالم الايراني محسن فخري زاده

2202025221440607276856

بيان من الخارجية بشأن تعرض أردنية للتعنيف في السعودية

وزارة-الخارجية-وشؤون-المغتربين-الأردنية

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

11202022162152682371453

المملكة تدين الهجوم الارهابي على محطة نفطية في السعودية

1606152512076

المعايطة : دور المرأة الاردنية يشهد تطورا ملحوظا على الصعيد السياسي