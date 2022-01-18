قرار بشأن تأجيل الفصل الدراسي الثاني بالمدارس خلال الـ 48 ساعة القادمة

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية ، مسؤول ملف كورونا ، عادل البلبيسي أن اللجنة الإطارية قد تعقد اجتماعا خلال 48 ساعة للبت بمسألة تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني.



مشيرا في تصريحات صحفية الى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة وافقت على توصية وزارة التربية والتعليم بتأجيل الفصل الدراسي الثاني حتى 20 شباط القادم ، و أن التوصية رُفعت لرئيس الوزراء لتنظر بها اللجنة الإطارية.

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