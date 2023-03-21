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الثلاثاء، 21-03-2023 06:45 ص

قرار تحديد سقوف سعرية للدجاج يدخل حيز التنفيذ اليوم

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الوكيل الإخباري - قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي تحديد سقوف سعرية للدجاج اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

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وبموجب القرار، يحدد سعر الدجاج الحي للنتافات باب المزرعة بدينار و45 قرشا للكيلو، وللتوزيع دينار ونصف، وللمستهلك بدينار و65 قرشا.


كما تم تحديد سعر توزيع الدجاج الطازج بدينار و90 قرشا، وللمستهلك بدينارين.
وجاء القرار بموجب المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته، وذلك لغايات ضبط السوق، والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.


ووفقا للقرار لا يسمح بتجاوز هذه السقوف السعرية، وإنما بالتنافس دونها، والبيع بأقل منها.


وسيتم متابعة الأسعار وتحليلها ومراجعتها بشكل دوري واتخاذ القرار المناسب حولها.


وأوعز الشمالي بتكثيف الرقابة على المحلات التجارية والنتافات، ومتابعة الالتزام بالسقوف السعرية المحددة بالقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
كما أوعز بمتابعة حجم الكميات الموردة للسوق بحيث تغطي حاجة الطلب المحلي خلال هذه الفترة.


وقال إن الوزارة ستحدد سقوفا سعرية لأي سلعة ترتفع أسعارها بدون مبرر وبشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى وفرة المخزون من مختلف المواد التموينية.


 




 

 


 

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