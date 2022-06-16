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الخميس، 16-06-2022 04:33 م

قرار حكومي بشأن الزيوت النباتية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس في جلسته التي عقدها بتاريخ 31-5-2022، تمديد إيقاف العمل بالبند رقم (4-26) والذي ينص على أن “تكون الزيوت النباتية في المنتج النهائي نقية ويمنع خلطها مع بعضها البعض”، والوارد في بند الاشتراطات القياسية وعوامل الجودة في القاعدة الفنية الأردنية رقم (1791/ 2012) لغاية 31-12-2022.

وبحسب ما ورد في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس، يُعمل بالقرار من تاريخ اتخاذه، على أن يُعاد دراسة تمديده لاحقا.

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