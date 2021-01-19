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الثلاثاء، 19-01-2021 01:44 م

قرار حكومي جديد بشأن الحضانات

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الوكيل الاخباري - قررت وزارة التنمية الاجتماعية، تمديد فترة ترخيص دور الحضانات الخاصة والمؤسسية والمدرسية، التي لم تستطع اتمام تجديد ترخيصها في العام 2020 ، لمدة شهرين.

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وقال مدير مديرية الأسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، ان فترة السماح للحضانات الخاصة والمؤسسية والمدرسية، تجديد ترخيصها ستنتهي يوم 18 من شهر آذار المقبل، شريطة الالتزام بدليل اجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.


وأشار الجبور الى ان نظام دور الحضانات رقم 77 لسنة 2018 ، ينص على اعتبار الحضانة التي لم تجدد ترخيصها خلال شهر مغلقة حكمًا، مشيرا الى انه يوجد 445 حضانة لم تجدد ترخيصها في العام 2020 ، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، منها 301 حضانة مدرسية، و 100 حضانة خاصة، و44 حضانة مؤسسية.

 

واضاف ان الوزارة تهدف من تمديد فترة ترخيص الحضانات، الى التخفيف على الحضانات التي لم تستطع تجديد ترخيصها بسبب تداعيات جائحة كورونا، ولتتمكن من تصويب أوضاعها من حيث توفير متطلبات إعادة عمل الحضانة، بحسب ما ورد بدليل اجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية، ولضمان سلامة الأطفال من نقل عدوى كورونا.


ويبلغ عدد الحضانات في المملكة 1437 حضانة خاصة ومؤسسية ومدرسية، فيما يبلغ عدد الحضانات المرخصة 992 حضانة حتى نهاية العام 2020، وتستقبل الحضانات الأطفال بنسبة يصل حدها الأعلى الى 75 بالمئة.


--(بترا)

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