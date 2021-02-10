قرار حكومي مرتقب بشأن آلية دوام الجامعات

الوكيل الإخباري - ينتظر الأردنيون قرارا هاما من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن آلية دوام الجامعات ، في ظلّ الوضع الوبائي الراهن ، حيث ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

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وكان مصدر حكومي مطلع ، أكد في وقت سابق أن مجلس التعليم العالي ، يعتزم الاجتماع غدا الخميس، لإصدار قرار بشأن التعليم الجامعي للفصل الدراسي الثاني .

ومن المرجح اصدار قرار بأن يكون شكل التعليم الجامعي مدمجاً ، لا وجاهيا، فحسب.

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