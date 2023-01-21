قرار مرتقب بتمديد امر دفاع حبس المدين بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -المحت مصادر نيابية الى توجه الحكومة لتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين حتى نهاية شهر شباط.



واشارت المصادر ان الحكومة تدرس بجدية تمديد العمل بحبس المدين لعدة عوامل أبرزها وأهمها ارتفاع القدرة الإستيعابية للسجون وعدم وجود بدائل للتخفيف من عدد القضايا المالية .



وفي وقت سابق كشف وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول أن قرار تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين جاء ضمن بلاغ من رئيس الوزراء ، بينما لم يحدد حتى الآن ما إذا كان سيمدد للشهر الحالي أم لا.

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