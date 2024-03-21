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الخميس، 21-03-2024 09:13 ص

قرار مرتقب من البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في الأردن

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الوكيل الإخباري - بعد إنّ قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأمريكي) تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي عند 5.25 - 5.5 % خلال الاجتماع الذي تم أمس الأربعاء، من المُتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأردني قراراً مماثلاً اليوم أو مطلع الأسبوع المُقبل. اضافة اعلان


ووفقاً للسياسة النقدية في الأردن، يتخذ البنك المركزي الأردني قرارات تماثل قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، للحفاظ على قوة الدينار وهوامش الصرف مع الدولار.

ووفقاً لأسعار فائدة البنك المركزي فإن معدل سعر الفائدة الرئيسي 7.5%، وسعر إعادة الخصم 8.5%.

 




 

 


 

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