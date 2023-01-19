قصة سماعات أذن الملك

الوكيل الاخباري - لفتت السماعة التي يضعها جلالة الملك عبدالله الثاني خلف أذنه، والتي ظهرت في اجتماعه الأخير في أبو ظبي مع زعماء وقادة عرب، انتباه الكثير من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.



بدورها قالت مصادر مطلعة أن جلالة الملك عبد الله الثاني نفذ نصيحة الأطباء باستخدام سماعات طبية للأذن، خاصة في الأماكن الخالية من الميكروفونات.



وبينت المصادر أن جلالة الملك خلال خدمته العسكرية وممارساته التدريبية ومشاركته في الكثير من الاعمال العسكرية الفاعلة وحضوره لفعاليات متعددة تستخدم فيها الأسلحة ذات الصوت المرتفع تأثر سمعه مما اضطره لاستخدام سماعات اذن طبية لمساعدته على السمع بصورة أوضح .

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