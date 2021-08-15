قطاعات اقتصادية تصف قرار خفض تعرفة الكهرباء بالخطوة الإيجابية

الوكيل الاخباري- وصف عضو غرفة صناعة عمّان تميم القصراوي، الأحد، قرار الحكومة بتخفيض تعرفة الكهرباء على قطاعات اقتصادية خلال الثلث الأول من العام المقبل، بـ "الخطوة بالاتجاه الصحيح".



وقال القصراوي هي خطوة بالاتجاه الصحيح،و تخفيض التعرفة الكهربائية وإزالة التشوهات الموجودة فيها على القطاعات الاقتصادية. أي قرار يدعم القطاعات الاقتصادية نحن ندعمه.



ونشرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن آلية جديدة لكلف تعرفة الكهرباء، قسمت خلالها القطاع الصناعي إلى 3 شرائح. فقد خفضت الهيئة تعرفة الكهرباء للقطاعات الصغيرة لكميات الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط/الساعة من 61 فلسا إلى 60 فلسا، ولكميات الاستهلاك التي تزيد عن 10 آلاف كيلو واط من 71 كيلوا واط/الساعة إلى 68 كيلو واط/الساعة.

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وفي القطاعات المتوسطة، انخفضت في التعرفة النهارية من 79 فلس لكل كيلو واط في الساعة إلى 68 كيلو واط/الساعة، وثبتتها في التعرفة الليلية عند 65 فلسا لكل كيلو واط في الساعة، وألغت الحمل الأقصى من 2 دينار أردني إلى صفر.



وفي القطاع الصناعي الكبير، ثبتت التعرفة النهارية عند 124 فلس لكل كيلو واط/الساعة، والليلية عند 109 فلسات لكل كيلو واط/الساعة، وألغت الحمل الأقصى إلى صفر بعد أن كانت 2.98 دينار أردني.

وقال القصراوي إن التخفيض للقطاعات الصغيرة التي تستهلك أقل من 10 آلاف كيلو واط/الساعة "خجول على هذه الصناعات وتساوي نحو 1.4%"، مشيرا إلى أن "القطاعات الصغيرة تشكل 55% تقريبا من فاتورة القطاع الصناعي".



واتفق النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، محمود الجليس، مع القصراوي في قوله إن قرار الحكومة بتخفيض تعرفة الكهرباء على القطاعات "خطوة إيجابية".

وأشار الجليس إلى أن الحكومة "وعدت بتخفيض الرسوم الجمركية على أمور كثيرة، إضافة إلى تثبيت ضريبتي المبيعات والدخل".



ورحب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، فوزي الحموري، بالقرار الحكومي بتخفيض فتورة الكهرباء بنسبة 12.5%، ما "سيؤدي إلى تحفيز القطاع وخفض الكلف التشغيلية في هذا القطاع والتوسع في توفير التجهيزات الطبية اللازمة لضمان جودة الخدمات المتقدمة".