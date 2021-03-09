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الثلاثاء، 09-03-2021 10:09 م

قطر: انطلاق تمرين الحارس المنيع بمشاركة الأردن

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الوكيل الاخباري - انطلقت في قطر الشقيقة اليوم الثلاثاء فعاليات تمرين الحارس المنيع للسنة الثالثة على التوالي بقيادة القوات الخاصة المشتركة القطرية، وبمشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة الأميركية وتركيا والباكستان والمغرب وايطاليا ورواندا، وقطر.
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ويهدف التمرين، إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة، واكتساب المهارات في مجال العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري من خلال تأمين حماية المياه الإقليمية، وعمليات الهجوم النهائي المشترك (JTAC)، إضافة إلى عمليات التسلل الجوي والقفز الحر.

 




 

 


 

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