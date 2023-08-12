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السبت، 12-08-2023 02:16 م

قمة أردنية مصرية فلسطينية الاثنين

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الوكيل الاخباري - تستضيف مدينة العلمين الجديدة في مصر الاثنين المقبل، قمة ثلاثية تجمع الأردن ومصر وفلسطين.

وسيحضر القمة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث التعاون في قضايا متعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية الإقليمية والدولية.

وسيبحث القادة أيضا، مستجدات القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.

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