كريشان يدعو مجالس المحافظات لعقد أولى الجلسات الأحد

الوكيل الإخباري - دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أعضاء مجالس المحافظات لعقد أولى الجلسات، في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الأحد القادم الموافق 24/4/2022، وأن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنّاً، وأن يقوموا بأداء القسم المنصوص عليه في قانون الإدارة المحلية.

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كما تشمل الجلسة انتخاب رئيس مجلس المحافظة وانتخاب نائب الرئيس والبدء بممارسة صلاحياته وتشكيل لجانه وفقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية.



وسيتم عقد جلسة مجلس محافظة إربد في قاعة حدائق الملك عبدالله الثاني، ومجلس محافظة المفرق في قاعة بلدية المفرق الكُبرى، ومجلس محافظة عجلون في قاعة القرية الهاشمية خلف مبنى محافظة عجلون، ومجلس محافظة جرش في قاعة بلدية إربد الكُبرى، ومجلس محافظة البلقاء في قاعة الاستقلال في مبنى بلدية السلط الكُبرى، ومجلس محافظة مادبا في قاعة الكرامة وسط مدينة مادبا.



كما سيتم عقد جلسة محافظة الزرقاء في قاعة مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي، ومجلس محافظة العاصمة في قاعة مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمّان الكُبرى في راس العين، ومجلس محافظة الكرك في قاعة مجمع هزّاع المجالي التنموي مقابل مبنى البلدية، ومجلس محافظة الطفيلة في قاعة بلدية الطفيلة الكُبرى، ومجلس محافظة معان في قاعة الأمير الحسين الثقافي بجانب مبنى محافظة معان، ومجلس محافظة العقبة في قاعة الشهيد معاذ الكساسبة داخل مبنى سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.



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