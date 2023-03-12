الأحد 12-03-2023
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الأحد، 12-03-2023 04:13 م

كشف ملابسات مقتل شخص بعد تعرّضه للضرب في البلقاء

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد لمديرية شرطة البلقاء أول أمس، بوجود جثة لشخص ملقاة بالقرب من إحدى المزارع، إذ تم التحرك للمكان وبالكشف عن الجثة تبين وجود شبهة جنائية في مقتله وتعرّض المغدور للضرب قبل وفاته .

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وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الفريق التحقيقي من البحث الجنائي وشرطة البلقاء الذي تولى التحقيق في القضية ألقى القبض على خمسة أشخاص وقع الاشتباه عليهم بعد جمع المعلومات حول الضحية وملابسات وفاته.


وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بقيامهم بضرب المغدور إثر خلافات شخصية وتم نقل جثته وإلقائها في منطقة خالية من السكان بعد وفاته، وستتم إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى .


 




 

 


 

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