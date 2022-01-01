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السبت، 01-01-2022 11:26 ص

كشف موعد صرف مستحقات الدعم التكميلي "تكافل"

صندوق المعونة الوطنية


الوكيل الإخباري - قال مدير عام الصندوق بالوكالة، الدكتور برق الضمور، إن عملية صرف مستحقات برنامج الدعم التكميلي سوف تبدأ في آذار المقبل. 

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وبين الضمور لـ "الوكيل الاخباري" اليوم السبت، إنه تقدّم لبرنامج الدعم التكميلي عبر النافذة الالكترونية أكثر من 400 ألف مواطن.


وأوضح،  أنه خلال الشهرين المقبلين سيتم فرز الطلبات ضمن مؤشرات الفقر والاستحقاق التي وضعها الصندوق، وبدء عملية الزيارات الميدانية والتحقق.

 

وانتهى مساء أمس الجمعة، موعد تقديم طلبات الدعم التكميلي الالكتروني. 

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