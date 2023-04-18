كلية الطب في الهاشمية تحصل على شهادة اعتماد وضمان الجودة

الوكيل الاخباري - حصلت كلية الطب في الجامعة الهاشمية على شهادة الاعتماد وضمان الجودة لبرنامج دكتور في كلية الطب بالجامعة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.



وقال رئيس الجامعة، الدكتور فواز الزبون، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه بموجب هذا الاعتماد يعد خريجو كلية الطب في الجامعة الهاشمية معتمدين من قبل الفيدرالية الدولية للتعليم الطبي (WFME)، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف يعني أن كلية الطب حققت تميزًا واضحًا وإنجازًا كبيرًا في مجال تحقيق المعايير الدولية من قبل اللجان المعتمدة التي عملت على التأكد من تحقيق جميع المعايير الدولية التي وبموجبها تم منح هذه الشهادة.

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