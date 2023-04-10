ولي العهد يلتقي في طوكيو قادة أعمال ورياديين أردنيين

الوكيل الإخباري - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في طوكيو، اليوم الاثنين، قادة أعمال ورياديين أردنيين مقيمين في اليابان.

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وتبادل سموه الحديث مع الحضور حول تجاربهم وما حققوه من تقدم بمجالات أعمالهم واختصاصهم في الطب، والهندسة المعمارية والتصميم الحضري، وإدارة المشاريع وبرمجة حلول تكنولوجيا المعلومات، وإدارة العقارات التجارية والسكنية، وتصميم النماذج المعمارية ثلاثية الأبعاد، وتدريس التخصصات الجامعية الإنسانية والعلمية.



وحضر اللقاء السفيرة الأردنية في اليابان لينا عناب، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.