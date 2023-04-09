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الأحد، 09-04-2023 11:13 م

المحامون ينفذون وقفات في مختلف محاكم المملكة

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الوكيل الاخباري - نفذت نقابة المحامين وقفات تضامنية في مختلف محاكم المملكة، اليوم الأحد، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني، ودعما للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

واستنكر المشاركون في الوقفة التي نفذت في قصر العدل العدوان والغطرسة الصهيونية وانتهاكها لجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون للمسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين والمعتكفين.

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