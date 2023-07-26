الأربعاء 26-07-2023
الوكيل الاخباري

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة معلم توجيهي في إربد

هل يؤثر قرار رفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي على قروض و ودائع الأفراد؟

اعلان هام بشأن مباراة الفيصلي والوحدات يوم الجمعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول تغشيش أجوبة التوجيهي عبر مئذنة

سلطة وادي الأردن: تأجير قرابة (4081) دونم ضمن مناطق الاختصاص

ما فضل يوم عاشوراء وحكم صيامه ؟ .. الإفتاء تجيب

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بنابلس واعتقال 42 بالضفة والقدس

الامن العام : إصابات في مشاجرة بالرمثا

موسكو: تقليص مولدوفا موظفي سفارتنا غير مبرر ولن يبقى بلا رد

قرار عراقي هام للصناعة الأردنية

الأربعاء، 26-07-2023 12:01 م

كيف تقلل من استهلاك الكهرباء خلال الصيف ؟

720231795432152468589


الوكيل الإخباري - حذرت شركة الكهرباء الأردنية "جيبكو" من أن زيادة الاحمال الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة يؤدي الى ارتفاع كبير في حرارة اللوحات الكهربائية لا سيما تلك الموجودة في اماكن مغلقة وضيقة .اضافة اعلان


ونصحت بضرورة التأكد من سلامة التمديدات الداخلية في المنزل وتوزيع الأجهزة الكهربائية على عدة مداخل "أباريز" وعدم جمعها على وصلة واحدة .

وكما حذرت من استخدام أسلاك ووصلات كهربائية ضعيفة لا تناسب والأحمال الكهربائية المرتفعة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة .

ودعت الى الحفاظ على تهوية جيدة للوحات الكهرباء تجنبا لحدوث تماس كهربائي والتشبب بحرائق تهدد الارواح والممتلكات .

وقدمت شركة الكهرباء عدة ارشادات ونصائح للمشتركين لتوفير استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف ومنها:

-اختر نوع مكيف موفر للطاقة .
-اغلق النوافذ والأبواب جيدا عند تشغيل المكيف .
-تأكد من إطفاء المكيف عند الخروج من الغرفة .
-اضبط درجة حرارة المكيف عند 24 الى 25 درجة مئوية .




 




 

 


 

إقرأ ايضا
وفيات

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة معلم توجيهي في إربد

filemanager

الزرقاء: أمسية قصصية للكاتبين خالد صالح ومحمد مشه

999

المعايطة يلتقي السفير التركي في عمان

كك

وزير الأوقاف يتفقد مركز عائشة أم المؤمنين لتحفيظ القرآن الكريم

1689709465_الأردن-القبض-على-شخص-سرّب-أجوبة-الامتحان-عبر-مئذنة-المسجد-860x452

وزير التربية يفجر مفاجأة حول تغشيش أجوبة التوجيهي عبر مئذنة

images_40wo

سلطة وادي الأردن: تأجير قرابة (4081) دونم ضمن مناطق الاختصاص

أخبار متعلقة
1690312940591

شركة الكهرباء تسجل 3700 ميغاواط الحمل الكهربائي الأقصى خلال الصيف الحالي

720231912428221089411

فصل التيار الكهربائي عن 13 موقعا في الكرك غداً - أسماء

كلاب

ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الى 14.3 مليار دينار

720231992047775825215

انخفاض الحمل الكهربائي المُسجل أمس لـ 3470 ميغاواط

500574

مختصون أردنيون يحذرون من ضربات الشمس القاتلة

720231211451229775149

هام من كهرباء إربد بشأن فواتير الكهرباء الشهرية