كيف تقلل من استهلاك الكهرباء خلال الصيف ؟

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

حذرت شركة الكهرباء الأردنية "جيبكو" من أن زيادة الاحمال الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة يؤدي الى ارتفاع كبير في حرارة اللوحات الكهربائية لا سيما تلك الموجودة في اماكن مغلقة وضيقة .ونصحت بضرورة التأكد من سلامة التمديدات الداخلية في المنزل وتوزيع الأجهزة الكهربائية على عدة مداخل "أباريز" وعدم جمعها على وصلة واحدة .وكما حذرت من استخدام أسلاك ووصلات كهربائية ضعيفة لا تناسب والأحمال الكهربائية المرتفعة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة .ودعت الى الحفاظ على تهوية جيدة للوحات الكهرباء تجنبا لحدوث تماس كهربائي والتشبب بحرائق تهدد الارواح والممتلكات .وقدمت شركة الكهرباء عدة ارشادات ونصائح للمشتركين لتوفير استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف ومنها:-اختر نوع مكيف موفر للطاقة .-اغلق النوافذ والأبواب جيدا عند تشغيل المكيف .-تأكد من إطفاء المكيف عند الخروج من الغرفة .-اضبط درجة حرارة المكيف عند 24 الى 25 درجة مئوية .