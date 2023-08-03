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الخميس، 03-08-2023 01:22 م

كيلو البندورة بـ15 قرشا في السوق المركزي

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الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2963 طنا، منها 1872طن خضار، و909 أطنان فواكه، و181طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20و30، والبطاطا بين 30 و50، والبندورة بين 15و30، والجزر بين 20 و35، والخيار بين 20 و40، والزهرة بين 20 و40، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.

 




 

 


 

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