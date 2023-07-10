إعلان تفاصيل فعاليات مهرجان جرش اليوم

الوكيل الاخباري - تعلن رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وزيرة الثقافة هيفاء النجار، والمدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، تفاصيل فعاليات مهرجان جرش الدورة السابعة والثلاثين اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي.

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ويعقد المؤتمر عند الساعة 12 ظهرا في المركز الثقافي الملكي بعمان.



وتقام فعاليات المهرجان خلال الفترة ما بين السادس والعشرين من شهر تموز الحالي، وتستمر حتى الخامس من شهر آب المقبل.



وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالمهرجان، والفعاليات الثقافية والفنية وحفل الافتتاح، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات على المسارح في المدينة الأثرية وعمان وباقي المحافظات.