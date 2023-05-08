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لأول مرة في الأردن .. اصدار وتجديد جواز السفر عبر تطبيق سند

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الإثنين، 08-05-2023 11:17 ص

لأول مرة في الأردن .. اصدار وتجديد جواز السفر عبر تطبيق سند

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الوكيل الإخباري - تتيح وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الاثنين، خدمات جديدة لاستخدامها عبر تطبيق "سند" الحكومي المخصص للخدمات الإلكترونية الرسمية، ومنها إمكانية إصدار جواز سفر عبر تطبيق سند دون الحاجة لمراجعة دائرة الأحوال المدنية.

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وأشارت الوزارة إلى أن خدمات دائرة الأحوال المدنية تشمل إصدار جواز سفر لأول مره للأردنيين وتجديده وإصدار بدل تالف أو فاقد، منوهة الى أن الخدمات تشمل مؤسسات جديدة عدة لتقديم اكثر من 650 خدمة رقمية بهدف الوصول الى خدمات رقمية شاملة بنهاية عام 2025.


وحول إمكانية تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين قالت الوزارة إنها تدرس حاليا آلية للتواصل مع المغتربين لتفعيل هويتهم الرقمية.


وقالت الوزارة إن عملية تحديث الخدمات على تطبيق سند وتسهيل رحلة وصول المستخدم متواصلة ولا تتوقف.

 




 

 


 

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