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الخميس، 27-04-2023 11:08 ص

الأردن يحصل على درجة 100% في محور ريادة الأعمال للنساء العام الماضي

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن الأردن حصل على درجة 100% في المحور الفرعي ريادة الأعمال من تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي لعام 2022 .

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وأضافت الوزارة في بيان لها، بمناسبة اليوم الدولي للفتيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان الأردن حصل الأردن على درجة 90.9% في المحور الفرعي النساء في ريادة الأعمال لمؤشر فرص الإناث الصادر عن البنك الرقمي الألماني للعام 2021.


وأضافت أن نسبة الخريجات في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن لعام 2021 بلغت 41%، كما بلغت نسبة تشغيل الإناث في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 33% (دراسة العرض والطلب لخريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) لعام 2021.

 




 

 


 

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