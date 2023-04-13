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الخميس، 13-04-2023 04:51 م

الاقتصاد الرقمي تعلن أسماء الفائزين بمسابقة مجتمعات البرمجة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومؤسسة ولي العهد أسماء الفائزين في مسابقة "مجتمعات البرمجة" والتي أطلقت في نهاية عام 2021.

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وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الخميس، أطلقت المسابقة ضمن مبادرة "مليون مبرمج أردني" والتي تنفذ من قبل مؤسسة ولي العهد بالشراكة مع الوزارة وبالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم فكرة المسابقة على خلق مجموعات تعلم جماعي داخل المدارس والجامعات والمراكز الشبابية ومحطات المعرفة بهدف بناء قدرات الشباب في البرمجة وإكسابهم مهارات جديدة، وتميكن الشباب والشابات من تعزيز مهاراتهم الرقمية.


وجاء الإعلان عن النتائج في حفل أقيم اليوم تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، وبحضور المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، وحضور الفرق المشاركة في المسابقة والتي شهدت مشاركة واسعة من المؤسسات التعليمية والمراكز والتجمعات الشبابية من جميع محافظات المملكة بواقع 1163 مجتمعا من المدارس والجامعات بمشاركة 2241 طالبا من جميع المجتمعات المشاركة.


وقامت لجنة مستقلة من خبراء وعاملين في المجالات التقنية والريادة الاجتماعية بتقييم المشاريع المقدمة من تلك المجتمعات والتي وصلت إلى 40 مشروعا نهائيا، حيث قامت اللجنة المختصة بتقييم المشاريع النهائية واختيار الفائزين بواقع 5 مجتمعات من المدارس و5 مجتمعات من الجامعات، وسلم الهناندة الجوائز العينية والمادية للمجتمعات والمدارس الفائزة.


 




 

 


 

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