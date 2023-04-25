الثلاثاء 25-04-2023
الوكيل الاخباري

هكذا أصبحت أسعار الذهب في الأردن بعد التسعيرة الثالثة

أمطار جديدة قادمة إلى المملكة الجمعة

تحذير من رابط خبيث عبر واتساب يوهم المواطنين بفرصة عمل مع فيسبوك براتب 900 دينار يومياً

شويغو يبحث القضايا الأمنية مع نظرائه من إيران وسوريا وتركيا

هبوط كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

المصفاة تشتري حصة الحكومة في أصول وموجودات الشركة بالعقبة والمطارات - وثائق

رئيس أوزبكستان: العلاقات الروسية الأوزبكية تطورت نحو الشراكة الكاملة

السفير الأردني في تل أبيب يزور النائب عماد العدوان وهو "بصحة جيدة"

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في القدس بعد الاعتداء عليهم

مخالفات السير القاتلة.. مختصون ينادون بثنائية الردع والمنظومة الأخلاقية

الثلاثاء، 25-04-2023 03:24 م

تحذير من رابط خبيث عبر واتساب يوهم المواطنين بفرصة عمل مع فيسبوك براتب 900 دينار يومياً

pG5oK


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - حذّرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من رابط وهمي خبيث منتشر على تطبيق ( واتساب) يصل المواطنين، وفيه رسالة تدعي أنه تم اختيار الشخص ليكون جزءاً من فريق (فيسبوك) كمساعد عبر الانترنت لاحدث الاتجاهات.

وقالت الوزارة لـ"الوكيل الإخباري" إن هذه الروابط الوهمية الخبيثة تُغري المستهدف بانه بات واحداً من فريق عمل فيسبوك باجر يومي يصل إلى 900 دينار لقاء عمل لمدة نصف ساعة يومياً. 

ونوهت إلى أن الرسالة تحتوي على رابط خبيث، وعند الضغط عليه يكون قد حدث اختراق لبيانات ومعلومات الشخص المستهدف. 

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم اتباع أي رابط غير موثوق المصدر يصل عبر واتساب أو ماسنجر أو غيره مطلقاً.

اضافة اعلان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1682425158677

الذكرى التاسعة والعشرون لوفاة الملكة زين الشرف طيب الله ثراها

2552

المصفاة تشتري حصة الحكومة في أصول وموجودات الشركة بالعقبة والمطارات - وثائق

القدس

عين على القدس يرصد جهود الأوقاف في الحفاظ على الأقصى خلال رمضان

ظ

السفير الأردني في تل أبيب يزور النائب عماد العدوان وهو "بصحة جيدة"

1682418857661

مخالفات السير القاتلة.. مختصون ينادون بثنائية الردع والمنظومة الأخلاقية

ولي

مؤسسة ولي العهد تعلن الفريق الفائز بمسابقة مجتمعات البرمجة

أخبار متعلقة
1202223115929328952900

تنويه حكومي بشأن تطبيق سند

340573140_1305393650323473_2875941764793876967_n

حبس لعام وغرامة بـ 10 الاف دينار بحق من يمارس مهنة سياحية دون ترخيص في الأردن

image (1)

الافتاء توضح حول صلاة التهجد ووقتها في رمضان

5002dc0260229d0d4718bef46578f714

الإفتاء توضح حول فدية الصيام لمن لا يقدر عليه ومن أخّر قضاء رمضان بغير عذر

1681393455915

الاقتصاد الرقمي تعلن أسماء الفائزين بمسابقة مجتمعات البرمجة

zakat-time

ما حكم زكاة أموال الديون المتعثرة التي لا يُرجى ردها ؟ الإفتاء تجيب