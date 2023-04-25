تحذير من رابط خبيث عبر واتساب يوهم المواطنين بفرصة عمل مع فيسبوك براتب 900 دينار يومياً

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - حذّرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من رابط وهمي خبيث منتشر على تطبيق ( واتساب) يصل المواطنين، وفيه رسالة تدعي أنه تم اختيار الشخص ليكون جزءاً من فريق (فيسبوك) كمساعد عبر الانترنت لاحدث الاتجاهات.



وقالت الوزارة لـ"الوكيل الإخباري" إن هذه الروابط الوهمية الخبيثة تُغري المستهدف بانه بات واحداً من فريق عمل فيسبوك باجر يومي يصل إلى 900 دينار لقاء عمل لمدة نصف ساعة يومياً.



ونوهت إلى أن الرسالة تحتوي على رابط خبيث، وعند الضغط عليه يكون قد حدث اختراق لبيانات ومعلومات الشخص المستهدف.



ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم اتباع أي رابط غير موثوق المصدر يصل عبر واتساب أو ماسنجر أو غيره مطلقاً.

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